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Руководство для пап-одиночек по воспитанию детей

13.01.2020

В нашей стране есть много отцов-одиночек, которым приходится воспитывать своих детей без жены. Именно поэтому мы поговорили с психологом телеканала СТБ Анной Кушнерук обо всех нюансах, которые связаны с воспитанием детей отцами-одиночками. Читайте подробнее в нашем материале о том, как правильно следует воспитывать детей отцу-одиночке. 

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В нашем материале психолог Анна Кушнерук раскроет страхи одиноких отцов и даст полезные советы по воспитанию своего чада. Читайте подробности.

Мужчины – создания более прямолинейные и рациональные. В их характере нет той эмоциональности, чувственности и эмпатии, которая присуща женщинам. И зачастую именно этого не хватает в мужском воспитании.

По словам Анны Кушнерук, мужчины боятся:

  • женских тем со своими дочками
  • излишней строгости
  • отсутствия нужных нежных слов и навыков

Каждый из этих страхов показывает определенный аспект отсутствующего женского воспитания. Не каждый мужчина сможет свободно разговаривать с дочкой о первой любви и прочих девичьих проблемах, равно как и ребенку сложнее на такие темы общаться с папой, чем с мамой.

«Но давайте согласимся, наши дети – это счастливая возможность научиться чувствовать, говорить об этом, читать перед сном, веселиться и быть счастливыми ради них», — комментирует Анна.

психология, наречена для тата

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Также известный психолог дала несколько полезных рекомендаций одиноким папам по воспитанию детей:

  1. Не бойтесь признаваться, что любите ребенка.
  2. Научитесь это говорить добрыми словами, действиями.
  3. Учитесь быть терпеливыми и выдерживать разные состояния ребенка; не запрещайте ему чувства и эмоции, даже если вам сложно их выдерживать.
  4. Обеспечьте ребенку определенный режим, расписание. Чтобы в будние дни у него возникло чувство предсказуемости. Но! Случайные радости, сюрпризы и ленивые выходные тоже должны быть.
  5. Обеспечьте женскую опорную фигуру в окружении ребёнка.
  6. Обязательно вместе готовьте кушать и отдыхайте.
  7. Давайте и себе, и ребенку личное пространство и время.
  8. Не бойтесь влюбляться и жить!

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