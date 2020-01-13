Руководство для пап-одиночек по воспитанию детей
В нашей стране есть много отцов-одиночек, которым приходится воспитывать своих детей без жены. Именно поэтому мы поговорили с психологом телеканала СТБ Анной Кушнерук обо всех нюансах, которые связаны с воспитанием детей отцами-одиночками. Читайте подробнее в нашем материале о том, как правильно следует воспитывать детей отцу-одиночке.
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В нашем материале психолог Анна Кушнерук раскроет страхи одиноких отцов и даст полезные советы по воспитанию своего чада. Читайте подробности.
Мужчины – создания более прямолинейные и рациональные. В их характере нет той эмоциональности, чувственности и эмпатии, которая присуща женщинам. И зачастую именно этого не хватает в мужском воспитании.
По словам Анны Кушнерук, мужчины боятся:
- женских тем со своими дочками
- излишней строгости
- отсутствия нужных нежных слов и навыков
Каждый из этих страхов показывает определенный аспект отсутствующего женского воспитания. Не каждый мужчина сможет свободно разговаривать с дочкой о первой любви и прочих девичьих проблемах, равно как и ребенку сложнее на такие темы общаться с папой, чем с мамой.
«Но давайте согласимся, наши дети – это счастливая возможность научиться чувствовать, говорить об этом, читать перед сном, веселиться и быть счастливыми ради них», — комментирует Анна.
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Также известный психолог дала несколько полезных рекомендаций одиноким папам по воспитанию детей:
- Не бойтесь признаваться, что любите ребенка.
- Научитесь это говорить добрыми словами, действиями.
- Учитесь быть терпеливыми и выдерживать разные состояния ребенка; не запрещайте ему чувства и эмоции, даже если вам сложно их выдерживать.
- Обеспечьте ребенку определенный режим, расписание. Чтобы в будние дни у него возникло чувство предсказуемости. Но! Случайные радости, сюрпризы и ленивые выходные тоже должны быть.
- Обеспечьте женскую опорную фигуру в окружении ребёнка.
- Обязательно вместе готовьте кушать и отдыхайте.
- Давайте и себе, и ребенку личное пространство и время.
- Не бойтесь влюбляться и жить!