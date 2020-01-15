В обществе бытует мнение, что под прицелом телекамер не вспыхивают настоящие чувства. Но есть множество звездных пар, которые доказывают противоположное. Какие голливудские пары познакомились на съемках и создали счастливую семью, узнайте в нашем материале.

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Курт Рассел и Голди Хоун. Эта влюбленная парочка вместе уже 33 года. Для Голливуда это целая вечность! Курт и Голди познакомились на пробах в фильм «Пересменка». Изначально актер не очень горел желанием сниматься в новой картине. Но когда увидел очаровательную и смешливую блондинку, сразу же изменил свое решение. «Он был так открыт, но при этом не пытался со мной заигрывать. И я подумала, какой же этот актер милашка!» — вспоминает Голди. Удивительно, но все 33 года пара не состоит в официальном браке. Видимо, секрет счастливой семейной жизни не в штампе в паспорте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Том Хэнкс и Рита Уилсон. Актеры встретили друг друга на съемках телешоу «Закадычные друзья». Легкая симпатия быстро переросла в настоящие чувства, и спустя несколько лет, в 1988 году, Том и Рита поженились. У супругов двое общих детей — сыновья Труман и Честер. 28 лет прошло, а они, как и в молодости, счастливы вместе!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Пенелопа Круз и Хавьер Бардем. Хоть эти двое познакомились в далеком 1992 году, но романтические чувства между ними вспыхнули гораздо позже — в 2007-м на съемках фильма «Вики, Кристина, Барселона». В кинокартине актеры сыграли страстную семейную пару. Кто знал, что экранная любовь перерастет в реальную? Вскоре актеры поженились, и сейчас воспитывают двух замечательных малышей — сына Леонардо и дочь Луну.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит. Уилл и Джада познакомились на съемках телесериала «Принц из Беверли-Хиллз» в 1990 году, но поженились спустя целых семь лет — в 1997-м. Эта яркая пара уже 19 лет является образцом для подражания для многих влюбленных. Актеры воспитывают двух детей — сына Джейдена и дочь Уиллоу. К слову, дети идут по стопам своих звездных родителей и делают большие успехи в мире шоу-бизнеса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Джулия Робертс и Дэниел Модер. Известная актриса и кинооператор встретились в 2000 году на съемках фильма «Мексиканец». У пары очень стремительно завязались отношения, и уже через два года они поженились. В 2004 году Джулия родила Дэниелу двойню — дочь Хэзел и сына Финнеаса. А спустя несколько лет у пары родился еще один сын — Генри.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Дженна Дуанг и Ченнинг Татум. Об этой паре можно смело сказать: дотанцевались! Главные герои фильма «Шаг вперед» быстро превратились из экранной пары в настоящую. В 2009 году, после трех лет отношений, актеры сыграли свадьбу в Малибу, а в 2013-м впервые стали родителями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Блейк Лайвли и Райян Рейнольдс. Еще одна пара, чей экранный роман стал реальным, это Блейк Лайвли и Райян Рейнольдс. Судьбы актеров пересеклись на съемочной площадке фильма «Зеленый фонарь». Закончив неудачные романы, Блейк и Райян решили сходить на двойное свидание. Спустя 11 месяцев актеры сыграли пышную свадьбу. А в декабре 2014 года у супругов родился первенец — дочка Джеймс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Натали Портман и Бенджамин Мильпье. Популярная голливудская актриса и танцор нью-йоркского балета познакомились в 2010 году, во время съемок нашумевшей кинокартины «Черный лебедь». Многие недоброжелатели говорили о недолговечности этого звездного союза, но оказались неправы. Спустя год актеры поженились, вскоре у них родился сын Алеф. Актеры любят друг друга и счастливы в браке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Эштон Катчер и Мила Кунис. Актеры познакомились на съемках сериала «Шоу 70-х», но начали свои отношения только после развода Эштона с актрисой Деми Мур в 2013 году. Сейчас влюбленные помолвлены и растят маленькую дочь. Фанаты звездной пары с замиранием сердца ожидают свадьбу Эштона и Милы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Как видите, ни публичность, ни телекамеры не могут стать на пути любви и рождения настоящих чувств! Эти известные голливудские пары — замечательное тому доказательство.

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