Отцы-одиночки в наше время встречаются очень редко. Однако бывают случаи, когда папа сам растит ребенка, а иногда и несколько детей. Именно такие мужчины являются героями проекта «Наречена для тата», где одинокие папы пытаются создать новую семью. Но, если мужчина начинает встречаться с новой девушкой, дети, зачастую, проявляют ревность и не хотят идти на контакт. Как себя вести женщине, если дети ее избранника ревнуют своего отца? Подробнее читайте в нашем материале.

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Ревность ребенка к подруге отца – явление абсолютно нормальное. Наоборот, редкость, когда сын или дочь сразу же принимают новую женщину в своей семье, особенно, если они уже достаточно взрослые. Так что если вы столкнулись с детской ревностью, не паникуйте. Для того, чтобы наладить контакт, вам нужно проявить терпение. При правильном подходе ребенок с радостью примет в семью нового человека.

Проявите интерес к ребенку

Самое главное – показать ребенку, что вы ни в коем случае не хотите отнять у него (нее) отца. Попросите своего избранника брать на свидания с вами малыша. Так у него не будет возникать негативных мыслей. Проводите с ним как можно больше времени. Так вы сможете не только получше узнать ребенка, но и показать, что вы заинтересованы в нем.

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Не старайтесь занять место мамы

Для малыша мама – единственная и самая лучшая женщина в мире. Поэтому, если вы начали встречаться с мужчиной, у которого есть ребенок, не пытайтесь заменить малышу маму. Особенно, если отец только недавно развелся. Если ребенок на первых парах будет относиться к вам, как к врагу, не принимайте это на свой счет. Отнеситесь с пониманием, уважайте чувства ребенка с маме.

Вместе с папой объясните ему, что вы не пытаетесь заменить маму. В этом вопросе важна помощь мамы (если родители после расставания сохранили дружественные отношения).

Если же бывшая жена настраивает ребенка против вас, не пытайтесь нанести ответный удар. Будьте мудрее. Если ребёнок захочет, он всегда найдет повод вас в чем-то обвинить, но не нужно помогать ему своими действиями. Постарайтесь стать ему другом, но не навязывайтесь.

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Не покупайте внимание ребенка

Чтобы завоевать внимание и положительное отношение к себе, дорогие подарки не помогут. Ребенок не полюбит вас за то, что вы ему подарите машинку или куклу. Велика вероятность того, что малыш начнет манипулировать этим и будет просить более дорогие вещи. Помните, ему важны не вещи, а внимание папы. Поэтому, опять же, нужно разговаривать и показать малышу, что вы не собираетесь украсть у него отца.

Если же ребенок не знает или не помнит свою настоящую мать, то, конечно же, женщине легче в такой ситуации. Постарайтесь просто стать ему мамой, окружите заботой и теплом. Проводите как можно больше времени втроем, причем развлечения подбирайте так, чтобы интересно было не вам, а ему.

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