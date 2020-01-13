У нашій країні є багато батьків-одинаків, яким доводиться виховувати своїх дітей без дружини. Саме тому ми поговорили з психологом телеканалу СТБ Анною Кушнерук про всі нюанси, які пов’язані з вихованням дітей батьками-одинаками. Читайте докладніше в нашому матеріалі про те, як правильно слід виховувати дітей батьку-одинакові.

Більше на тему: Методики розвитку дитини після року: порада психолога Тетяни Ларіної

У матеріалі психолог Анна Кушнерук розкриє страхи самотніх батьків і дасть корисні поради щодо виховання свого чада. Читайте подробиці.

Чоловіки – створіння більш прямолінійні та раціональні. У їхньому характері немає тієї емоційності, чуттєвості й емпатії, яка властива жінкам. І часто саме цього не вистачає в чоловічому вихованні.

За словами Анни Кушнерук, чоловіки бояться:

жіночих тем зі своїми доньками

надмірної суворості

відсутності потрібних ніжних слів і навичок

Кожен з цих страхів показує певний аспект жіночого виховання, якого не вистачає. Не кожен чоловік зможе вільно розмовляти з донькою про перше кохання та інші дівочі проблеми, так само, як і дитині складніше на такі теми спілкуватися з татом, ніж з мамою.

«Але погодьмося, наші діти – це щаслива нагода навчитися відчувати, говорити про це, читати перед сном, веселитися й бути щасливими заради них», – коментує Анна.

Більше на тему: Другий шлюб: способи подружитися з дитиною

Також відомий психолог дала кілька корисних рекомендацій самотнім татусям стосовно виховання дітей:

Не бійтеся визнавати, що любите дитину. Навчіться це говорити добрими словами, діями. Вчіться бути терплячими й витримувати різні стани дитини; не забороняйте їй почуття та емоції, навіть якщо вам складно їх витримувати. Забезпечте дитині певний режим, розклад. Щоб у будні дні у неї виникло відчуття передбачуваності. Але! Випадкові радощі, сюрпризи й ледачі вихідні теж мають бути. Забезпечте жіночу опорну фігуру в оточенні дитини. Обов’язково разом готуйте їсти й відпочивайте. Давайте і собі, і дитині особистий простір та час. Не бійтеся закохуватися й жити!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ