Поради для татусів-одинаків стосовно виховання дітей
У нашій країні є багато батьків-одинаків, яким доводиться виховувати своїх дітей без дружини. Саме тому ми поговорили з психологом телеканалу СТБ Анною Кушнерук про всі нюанси, які пов’язані з вихованням дітей батьками-одинаками. Читайте докладніше в нашому матеріалі про те, як правильно слід виховувати дітей батьку-одинакові.
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У матеріалі психолог Анна Кушнерук розкриє страхи самотніх батьків і дасть корисні поради щодо виховання свого чада. Читайте подробиці.
Чоловіки – створіння більш прямолінійні та раціональні. У їхньому характері немає тієї емоційності, чуттєвості й емпатії, яка властива жінкам. І часто саме цього не вистачає в чоловічому вихованні.
За словами Анни Кушнерук, чоловіки бояться:
- жіночих тем зі своїми доньками
- надмірної суворості
- відсутності потрібних ніжних слів і навичок
Кожен з цих страхів показує певний аспект жіночого виховання, якого не вистачає. Не кожен чоловік зможе вільно розмовляти з донькою про перше кохання та інші дівочі проблеми, так само, як і дитині складніше на такі теми спілкуватися з татом, ніж з мамою.
«Але погодьмося, наші діти – це щаслива нагода навчитися відчувати, говорити про це, читати перед сном, веселитися й бути щасливими заради них», – коментує Анна.
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Також відомий психолог дала кілька корисних рекомендацій самотнім татусям стосовно виховання дітей:
- Не бійтеся визнавати, що любите дитину.
- Навчіться це говорити добрими словами, діями.
- Вчіться бути терплячими й витримувати різні стани дитини; не забороняйте їй почуття та емоції, навіть якщо вам складно їх витримувати.
- Забезпечте дитині певний режим, розклад. Щоб у будні дні у неї виникло відчуття передбачуваності. Але! Випадкові радощі, сюрпризи й ледачі вихідні теж мають бути.
- Забезпечте жіночу опорну фігуру в оточенні дитини.
- Обов’язково разом готуйте їсти й відпочивайте.
- Давайте і собі, і дитині особистий простір та час.
- Не бійтеся закохуватися й жити!