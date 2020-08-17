Батьки-одинаки в наш час зустрічаються дуже рідко. Однак бувають випадки, коли тато сам виховує дитину, а іноді – й кілька дітей. Саме такі чоловіки є героями проекту «Наречена для тата», де самотні тата намагаються створити нову сім’ю. Але, якщо чоловік починає зустрічатися з новою дівчиною, діти часто, проявляють ревнощі й не хочуть йти на контакт. Як поводитися жінці, якщо діти її обранця ревнують її до свого батька? Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Ревнощі дитини до подруги батька – явище абсолютно нормальне. Навпаки, рідкість, коли малюк відразу ж приймає нову людину у свою родину, особливо, якщо він вже достатньо доросла. Якщо ви зіткнулися з ревнощами дитини, не панікуйте. Для того, щоб налагодити контакт із малюком, вам потрібно проявити терпіння. При правильному підході дитина з радістю прийме в сім’ю нову людину.

Проявіть інтерес до дитини

Найголовніше – показати дитині, що ви ні в якому разі не хочете відібрати в нього (неї) батька. Попросіть свого обранця брати на побачення з вами дитину. Так у малюка не буде виникати негативних думок. Проводьте з ним якомога більше часу. Таким чином ви зможете не тільки краще пізнати дитину, але й показати йому, що ви зацікавлені не тільки в чоловікові, а і в ньому.

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Не намагайтеся зайняти місце мами

Для малюка мама – єдина і найкраща жінка у світі. Тому, якщо ви почали зустрічатися з чоловіком, у якого є дитина, не намагайтеся замінити малюкові маму. Особливо, якщо батько нещодавно розлучився. Якщо дитина на перших парах буде ставитися до вас, як до ворога, не беріть це на свій рахунок. Поставтеся з розумінням, поважайте почуття дитини до своєї мами.

Разом із татом поясніть дитині, що ви не намагаєтеся замінити маму. У цьому питанні важлива допомога мами (якщо батьки після розлучення зберегли дружні стосунки).

Якщо ж колишня дружина налаштовує дитину проти вас, не намагайтеся нанести удар у відповідь. Будьте мудрішими. Якщо дитина захоче, вона завжди знайде привід вас у чомусь звинуватити, але не потрібно допомагати їй своїми діями. Постарайтеся стати дитині другом, але не нав’язуйтесь.

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Не купуйте увагу дитини

Для того, щоб завоювати увагу й позитивне ставлення до себе, дорогі подарунки не допоможуть. Дитина не полюбить вас за те, що ви подаруєте їй машинку чи ляльку. Велика ймовірність того, що малюк почне маніпулювати цим і буде просити більш дорогі речі. Пам’ятайте, що важливі не речі, а увага тата, тому, знову ж таки, потрібно розмовляти йі показати малюку, що ви не збираєтеся вкрасти у нього батька.

Якщо ж дитина не знає або не пам’ятає свою справжню матір, то, звичайно ж, жінці легше в такій ситуації. Постарайтеся просто стати їй мамою. Оточіть турботою і теплом. Проводьте якомога більше часу втрьох, причому розваги підбирайте так, щоб цікаво було не вам, а малюку.

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